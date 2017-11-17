У мемориала «Разорванное кольцо» на 39-м километре Дороги жизни 17 ноября состоялась торжественно-траурная церемония «Еще не знали на земле страшней и радостней дороги…», посвященная 76-й годовщине с начала действия ледовой трассы через Ладожское озеро.

Для участия в патриотической акции собрались ветераны и участники Великой Отечественной войны из разных районов Ленинградской области и из Санкт-Петербурга, школьники, представители общественных организаций, почетные гости. У Вечного огня под государственными флагами и полковыми знаменами в почетном карауле стояли солдаты срочной службы.

Перед участниками патриотической акции открылась величественная панорама Ладожского озера, которое 22 ноября 1941 года уже настолько замерзло, что можно было проложить дорогу на Большую землю. 76 лет назад в это время стояли настоящие морозы. Несмотря на то, что не все автомобили, вырвавшись из блокады, смогли преодолеть ледовый путь, эта трасса заслужила название Дороги жизни. По замерзшему Ладожскому озеру вывозили в эвакуацию жителей из осажденного Ленинграда, доставляли в голодающий город продовольствие. Об этом вспоминали участники митинга – и в прозе, и в стихах.

От руководства Всеволожского района на митинге выступила заместитель главы администрации по социальному развитию Елена Фролова, от имени ветеранов войны к участникам торжественно-траурной акции обратились и прочитали собственные стихи, посвященные подвигу блокадников, В.Г. Паращенко из Выборгского района и В.С. Порозов из Всеволожского района. Кировский район Ленинградской области на митинге представляла председатель Совета ветеранов Г.Н. Смирнова.

От лица Русской православной церкви к участникам церемонии обратился настоятель храма св. Варвары в поселке Рахья Олег Патрикеев.

По окончании митинга состоялось возложение венков и живых цветов к мемориалу «Разорванное кольцо», в котором приняли участие все делегации.

Мероприятие, приуроченное к годовщине открытия ледовой трассы Дороги жизни, продолжилось в Морозовском доме культуры им. Чекалова, где для ветеранов была подготовлена тематическая программа.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА