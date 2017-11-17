С инициативой передачи полномочий в сфере социальной защиты некоммерческим организациям выступил глава 47-го региона Александр Дрозденко, который принял участие в открытии Гражданского форума.

На масштабное мероприятие собрались представители власти, некоммерческих организаций и экспертного сообщества из Архангельской, Вологодской, Ленинградской областей, Москвы и Республики Карелия.

– Ленинградская область готова финансово подержать важные общественные инициативы, – отметил Александр Юрьевич. – Не секрет, что НКО более гибко и эффективно реализуют программы в сфере образовательных и социальных услуг. Они больше ориентированы на запросы потребителей. Поэтому передача социальных полномочий поможет повысить качество и количество предоставляемых услуг. Социальные проблемы надо решать вместе.

На сегодняшний день в Ленинградской области насчитывается более двух тысяч НКО, однако социально ориентированных среди них всего 20 процентов. При успешном переходе на аутсорсинг лучшие из некоммерческих организаций могут рассчитывать на бюджетное финансирование.

Ирэн ОВСЕПЯН