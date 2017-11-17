Акция «Всероссийский географический диктант» пройдет 26 ноября в 12.00. В этом году географические знания проверит не только вся Россия, диктант проведут и за рубежом. Вопросы для жителей Ленинградской области прочитает губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Глава области задаст вопросы тем, кто придет проверить свои знания в штаб-квартиру Русского географического общества (Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 10, лит. А). Трансляция с главной площадки диктанта будет организована на 22 районных площадки. Во Всеволожском районе диктант пройдет в Романовской школе (поселок Романовка, д. 24).

Диктант также можно написать в онлайн-режиме на официальном сайте Русского географического общества 26 ноября в 14.00.