За девять месяцев нынешнего года объем инвестиций в экономику Ленинградской области заметно увеличился и составил 185 миллиардов рублей, что на 26,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По темпам роста капиталовложения в развитие сельского хозяйства и строительство жилья 47-й регион обогнал Санкт-Петербург.

Эксперты отмечают, что сегодня во многих российских регионах наблюдается сдержанный оптимизм иностранных инвесторов. Но только не в Ленинградской области. Разгадка секрета – в создании особых экономических зон, наличии четких инвестиционных проектов и налоговых льготах. В областном правительстве понимают, что для привлечения капиталов необходимо создать благоприятные условия. И реализуют проекты, пытаясь максимально сократить многочисленные барьеры на пути предпринимателей.

Сегодня в число крупнейших инвесторов ООО «КИНЕФ», АО «Еврохим-СЗ», ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Транснефть-Балтика», ООО «ПГ Фосфорит» и другие. Успехов в регионе удалось добиться благодаря не только крупным предпринимателям, но и представителям малого и среднего бизнеса.

– Благодаря инвестициям в регионе создаются рабочие места, бюджет пополняется налогами, строятся новые объекты социальной инфраструктуры, – не раз отмечал в своих выступлениях губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ирэн ОВСЕПЯН