Молодежь Ленинградской области приглашают к участию во всероссийском грантовом конкурсе.

16 ноября открылся прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов, в котором могут принять участие жители всех регионов России, в том числе Ленинградской области, в возрасте от 14 до 30 лет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Молодые активисты могут претендовать на грантовую поддержку до 300 тысяч рублей в номинациях: межнациональное и межрелигиозное взаимодействие; поддержка творческой молодежи; поддержка волонтерских и добровольческих инициатив; поддержка студенческих инициатив; карьера и самоуправление. В номинации «вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития» также могут участвовать молодежные и детские общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, действующие не менее одного года с момента их государственной регистрации, имеющие статус всероссийских, межрегиональных и региональных.

Каждый проект, представленный на грантовый конкурс, оценивается экспертной группой в соответствии с восемью критериями по 10-балльной системе: актуальность, креативность, эффективность, профессиональность, адресность, практическое применение, масштабность, публичность. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 26 ноября в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».