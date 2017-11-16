Во Всеволожске перезахоронили останки летчика, погибшего во время войны

16 ноября во Всеволожске, на мемориале «Румболовская гора», состоялась торжественная церемония захоронения останков лётчика Великой Отечественной войны Геннадия Иосифовича Беликова.

Перед собравшимися выступили глава МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун, заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Е.И. Фролова, председатель Совета ветеранов Всеволожского района А.А. Калашников. О своём отце рассказала Ирина Геннадьевна Беликова.

26-й ИАП ПВО, в котором служил Г.И. Беликов, после Углово перебазировался на аэродром Сиверский (Гатчинский район). Поэтому в церемонии захоронения приняли участие ветераны из организации «Сиверское боевое братство» во главе с председателем подполковником В.А. Сарочёнковым.

Отдать почести герою войны во Всеволожск приехали представители Региональной общественной организации ветеранов авиации «Серебряные крылья» под руководством заместителя председателя – полковника В.А. Карпова. В числе представителей РОО «Серебряные крылья» были полковник, инженер-космонавт, которого готовили к высадке на Луну, бывший участник группы высшего пилотажа «Русские витязи» В.А. Волошин, а также – лётчик-ас, чьё имя записано под № 76 в Книге лётных рекордов мира, командир эскадрильи первой группы «Русских витязей» полковник Г.А. Лалаев.

Кроме того, на церемонии присутствовали поисковики из отряда специального поиска «Крылья Родины» и из военно-исторического клуба «Рейд», представители ветеранских и молодежных организаций Всеволожского района и школьники.

Настоятель церкви Спаса Нерукотворного Образа на Дороге Жизни протоиерей Роман Гуцу провёл поминальную службу. Прозвучал салют, и тело лётчика-героя было предано земле. После этого состоялось возложение венков и цветов.

Старший лейтенант Г.И. Беликов награждён орденом Боевого Красного Знамени. Погиб 19 июля 1942 года во время учебного боя в небе над аэродромом Горская. Самолёт МиГ-3 и останки пилота Г.И. Беликова были обнаружены недалеко от Горской поисковиками из отряда специального поиска «Крылья Родины» в июле 2017 года.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА