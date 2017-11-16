Забытый юбилей

В адрес директора Всеволожского историко-краеведческого музея М.С. Ратниковой пришла любопытная почтовая открытка. В верхнем правом углу – марка с изображением молодого Г.Я. Вокка с надписью на латинице «Vokka Gerard» (пропущена одна буква в имени) и цифрой «130». По верхнему полю – цитата из лениздатовской книги Н.Д. Солохина и И.В. Венцеля «Всеволожск»: «В 1890 году его родители переехали в имение А.Н. Корфа в деревне Волковицы 1-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии».

Открытка выпущена Центральной библиотекой Ломоносовского муниципального района им. Н.А. Рубакина в сотрудничестве с известным краеведом К.Б. Ульяночкиным в честь 130-летия со дня рождения Гергарда Яковлевича Вокка. Константин Борисович часто встречается с читателями, знакомит их с интересными местами родного края. К своим краеведческим лекциям он выпускает памятные почтовые открытки. Не так давно темой его лекции стало имение Корфов в деревне Волковицы Кипенского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области. Старый фотоснимок полуразрушенной усадьбы XVIII века размещен на обратной стороне открытки. В этом имении жила когда-то и семья нашего знаменитого краеведа Вокка. Подробности читайте в материале Нины Устичевой в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».