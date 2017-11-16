В рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, на отчетно-перевыборном собрании Союза музеев России приказом от 31 июля 2017 года за большой вклад в развитие культуры, за многолетний плодотворный труд директор Всеволожского государственного историко-краеведческого музея Марина Семеновна Ратникова получила Благодарность Министра культуры РФ В.Р. Мединского. Вручил награду первый заместитель министра культуры В.В. Аристархов. Ответное выступление М.Р. Ратниковой было встречено аплодисментами.