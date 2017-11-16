Ленинградская область прирастет детскими садами, школами и амбулаториями

Правительство Ленинградской области подписало 38 соглашений с застройщиками на выкуп 146 объектов социальной сферы. Это детские сады, школы, амбулатории. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Безусловно – это серьёзная нагрузка на бюджет, – отметил глава 47-го региона. – Сегодня в социальных сетях много кривотолков по поводу выкупа. Отмечу только, что нас с вами должен интересовать только один вопрос: когда эти объекты будут сданы в эксплуатацию? За четыре года регион вложил 10 миллиардов рублей, на строительство соцобъектов рядом с Петербургом.

Сегодня, в Ленинградской области успешно работает программа «Социальные объекты в обмен на налоги». Она предполагает гарантию выкупа правительством региона социального объекта, построенного застройщиком, на условиях власти – то есть стоимостью, не превышающей 70% от уплаченных компанией налогов.

Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, «для выкупа социальных объектов необходимо три условия. Во-первых, объект должен быть построен, во-вторых – введён в эксплуатацию и передан муниципальной власти и в-третьих, застройщик обязан заплатить часть налогов по договору. Только в одном Мурино мы планируем построить 19 дошкольных учреждений. Проект оценивается в 3 миллиарда рублей».

Ирэн ОВСЕПЯН