Передача земельных полномочий от муниципалов в областное правительство привела к резкому сокращению количества выданных разрешений на строительство. За полтора года застройщиками было получено всего 11 разрешений, а вот с 2011 по 2014 год – согласие на строительство многоэтажек получили 149 застройщиков.

Как не раз заявлял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, властями было принято окончательное решение отказаться от многоэтажек в зонах интенсивной застройки и перейти исключительно к малоэтажному строительству. Впредь вся градостроительная документация будет утверждаться лишь с указанием конкретной высотности.

Безусловно полностью запрещать строительство в Ленинградской области, никто не собирается. Просто новые территории будут развивать согласно новым нормативам. Правда, исправление ошибок муниципалов дорого обходится бюджету 47-го региона. Более половины средств, которые заложены на строительство соцобъектов в Ленинградской области, «уплывает» в Мурино, Бугры, Новое Девяткино, Кудрово и Всеволожск.

Ирэн ОВСЕПЯН