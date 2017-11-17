76 лет назад была открыта Дорога жизни

Областная традиционная встреча ветеранов «Ещё не знали на земле страшней и радостей дороги…», посвященная 76-й годовщине со дня начала действия ледовой трассы Дороги жизни, пройдет сегодня, 17 ноября, во Всеволожском районе.

76 лет назад в этот день на лёд Ладожского озера вышли первые полуторки с мукой и боеприпасами. Трасса связала осажденный Ленинград с Большой землей. В целом за годы блокады по Дороге жизни в Ленинград доставили больше полутора миллионов тонн грузов.

В 12.00 у монумента «Разорванное кольцо» на 39-м км Дороги жизни пройдёт торжественный митинг и возложение венков и цветов, а также состоится акция «Блокадный хлеб» в память мужества и героического самопожертвования защитников блокадного Ленинграда.

Ветеранов и участников акции поздравят представители Правительства ЛО, руководители Всеволожской районной администрации, общественные организации Ленинградской области и района, студенты, школьники Всеволожского района.

В 14.00 в Доме культуры им. Н.М. Чекалова, по адресу: пос. им. Морозова, пл. Культуры, 3, пройдёт праздничный тематический концерт «Дорога жизни – вчера, сегодня и навсегда!» с участием самодеятельных коллективов Всеволожского района и профессиональных артистов, будет работать полевая кухня.