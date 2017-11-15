Школьников Свердловского ЦО учат международной дружбе

Сегодня, 15 ноября, в Свердловском центре образования у школьников 8-го кадетского класса прошел урок дружбы. Представители двух поколений дагестанского народа познакомили ребят со своими обычаями и традициями.

В первой части встречи представитель Республики Дагестан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Магомед Омаракаев провел беседу с учащимися о необходимости сохранения дружбы народов. Во второй части сын Магомеда Омаракаева рассказал ребятам об истории и традициях горцев, а также об основах гостеприимства дагестанского народа.

Школьники узнали о том, что самой почитаемой традицией дагестанских народов является гостеприимство. Об этом сложено немало стихов и песен. Дагестанский дом всегда полон гостей. Народные традиции Дагестана предписывают принять с почестями даже незнакомого человека, если он оказался во дворе дома.

Уроки дружбы будут проходить до конца учебного года и продлятся в следующем году. Организаторами являются совет по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район», Дом дружбы Всеволожского района при участии представителей национальных общин и национально-культурных автономий.

Надежда ДВОЕГЛАЗОВА