На портале Государственных услуг Ленинградской области появилась новая услуга – запись к врачу.

С помощью портала можно записаться на приём к специалистам областной клинической больницы и в лечебные учреждения Всеволожского, Кировского и Тосненского районов Ленинградской области. Планируется, что оставшиеся районы появятся на портале в 2018 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Для записи на прием в медицинские центры пользователю портала необходимо иметь подтверждённую учетную запись ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), дающую полный доступ к родным государственным услугам. С 2018 года при записи к врачу в электронной форме наличие записи ЕСИА будет обязательным.