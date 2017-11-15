Жители Петербурга, которые в дачный сезон приезжают в область, должны платить за утилизацию мусора. Такое решение проблемы, сегодня, 15 ноября, на заседании экологического совета при губернаторе, предложил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

– Для того чтобы реализовать идею, нужно принять поправки в закон об обороте отходов и в административный кодекс Ленинградской области, – отметил Александр Юрьевич. – Это позволит ввести обязательный сбор за утилизацию отходов со всех, имеющих собственность на территории региона.

Отметим, что сегодня в Ленинградской области образуется более 2 млн кубометров мусора за год. В Санкт-Петербурге это количество составляет 5,5–6 млн кубометров в год, при этом значительная часть ТБО складируется в 47-м регионе.

Ирэн ОВСЕПЯН