В Морозовской школе 11 ноября состоялись необычные занятия, организатором которых выступил ФК «Зенит» при поддержке районного Молодёжного совета. Руководитель студенческого фан-клуба «Зенит» при РГПУ им. А.И. Герцена Мария Черненок провела для морозовских школьников два урока, на которых вместе с ребятами она обсудила проблему толерантности в спорте и в обществе.

Мария возглавляет студенческий фан-клуб уже около пяти лет. Но задача этого фан-клуба – не только поддержка любимой команды. Студенческое сообщество также проводит различные социальные и общественные акции: юноши и девушки становятся донорами, проводят субботники и экологические мероприятия, собирают вещи для детских домов, оказывают помощь приютам для бездомных животных. И, конечно, участвуют в различных социальных акциях, которые организовывает или поддерживает ФК «Зенит».

Работу с подростками студенческое сообщество начало уже довольно давно, однако сначала были охвачены только петербургские школьники. Теперь ребята стали выезжать с мероприятиями и в областные школы.

– Первая лекция под названием «Урок толерантности» была проведена во Всеволожске, вторая – в Янино, – прокомментировал председатель Молодёжного совета при администрации Всеволожского района Дмитрий Звонарёв. – Морозовская школа стала третьей лекционной площадкой. Впереди запланировано посещение ещё двух образовательных учреждений. Цель этих мероприятий – объяснить ученикам в игровой форме непростую тему: они должны понять, что люди едины вне зависимости от национальной принадлежности».

Уроки толерантности (а в Морозовской школе их было проведено два) не стали заурядной лекцией: они прошли в интересной интерактивной форме, включив в себя и просмотр видеороликов, и диалог, и викторину с призами, – разумеется, призы были с логотипами «Зенита».

Ольга ТОНКИХ

Фото Дмитрия ЗВОНАРЕВА