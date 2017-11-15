В минувшие выходные в Кузьмоловском поселении состоялся XIII Областной и III Межрегиональный ежегодный рок-фестиваль «Классная площадь – 2017». В течение двух дней на сцене Кузьмоловского дома культуры 14 рок-групп, отобранных компетентными жюри на заочном этапе, соревновались между собой в мастерстве. Хедлайнерами фестиваля в этом году стали Юлия Коган и группа «Пилот».

Гостями первого дня мероприятия стала группа «Merry-Go-Round» (Великий Новгород) – победитель «Классной площади – 2016». По завершении конкурсного дня авторитетное жюри определило обладателя приза зрительских симпатий «День первый». Награду получил коллектив группы «Van Clift». Воскресенье началось с выступления друзей фестиваля – группы «The Sounds of Silence». Приз зрительских симпатий второго дня фестиваля жюри вручило группе «Leave in sorrow». По мнению членов жюри, все участники фестиваля показали на сцене индивидуальный стиль исполнения и подарили зрителям неповторимую энергетику. В итоге Гран-при рок-фестиваля «Классная площадь – 2017» завоевала группа «Прощай MEDVED».

Учредителями рок-фестиваля «Классная площадь – 2017» выступили администрация Всеволожского района и администрация Кузьмоловского поселения.

По итогам голосования призовые места распределились следующим образом:

Гран-при – группа «Прощай MEDVED» (диплом и сертификат на 30 тысяч рублей).

Classic Rock Leader (лучшая группа «легкого» дня) – группа «Ginger Mad» (диплом и сертификат на 15 тысяч рублей).

Heavy-day Puncher (лучшая группа «тяжелого» дня) – группа «LastWeekEnd» (диплом и сертификат на 15 тысяч рублей).

Лучшая лирика в песне – «Прощай MEDVED» (диплом и сертификат на 5 тысяч рублей).

Лучший перформанс – «The Taos Hum» (диплом и сертификат на 5 тысяч рублей).

Лучший вокал – «Альвеола» (диплом и сертификат на 5 тысяч рублей).

Лучший гитарист – «SunExtasy» (диплом и сертификат на 5 тысяч рублей).

Лучший бас-гитарист – «CUTE» (диплом и сертификат на 5 тысяч рублей).

Лучший ударник – «Metal Box» (диплом и сертификат на 5 тысяч рублей).