В Сертолово объявлен муниципальный конкурс среди читающей молодёжи «С книгой по жизни», организаторами которого являются администрация и совет депутатов МО Сертолово, Сертоловский культурно-спортивный центр «СПЕКТР».

Конкурс проводится с целью активизации читательских интересов, повышения роли чтения, привлечения в библиотеки новых читателей. Участниками могут стать жители Сертолово и мкр Черная Речка, зарегистрированные в городских и школьных библиотеках в качестве читателей.

Вся читательская аудитория будет разделена на пять возрастных групп, которые будут претендовать на победу сразу в нескольких номинациях:

«Книгоман» (количество прочитанных книг и разнообразие читательских интересов);

«Меценат и волонтёр» (оказание безвозмездной помощи библиотеке в виде пополнения библиотечного фонда, реставрация книг, ремонтные работы в библиотеке, благоустройство прилегающей территории);

«Читаем всей семьёй»;

«Книжный гурман» (наибольшее количество прочитанных произведений классической литературы).

Конкурс будет проходить в два этапа: первый – с 13 ноября по 5 декабря 2017 года; второй этап – собственно награждение победителей и призёров.

Итоги конкурса, в соответствии с положением, подведут 7 декабря.