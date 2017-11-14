Студенты благоустроят парк «Оккервиль»

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» студенты Санкт-Петербургского государственного университета им. А.C. Пушкина создадут в Заневском городском поселении дипломные проекты благоустройства территорий. Первый ознакомительный этап в Кудрово состоялся сегодня. Начать решили со знакомства с парком «Оккервиль».

– Мы очень рады, что концепцию развития муниципального парка будет разрабатывать молодежь. Уверен, студенты порадуют нас новизной и нестандартностью подхода. В этом вопросе важен свежий взгляд, – рассказал глава поселения Вячеслав Кондратьев.

Предполагается, что территория муниципального парка размером в 4,7 гектара оснастят в современной и функциональной стилистике, сообщает пресс-служба администрации Заневского поселения. Первое, на что обратили внимание студенты и преподаватели, войдя в парк, это мелиоративные особенности территории. Ликвидация подтоплений – одно из основных условий. Здесь однозначно будут работать специализированные организации. Им же поручат проведение топонимической съемки.

Кроме того, в секторе архитектуры администрации сразу предупредили будущих специалистов о том, что в парке не должно быть объектов капитального строительства. Сейчас как раз вносятся изменения в генеральный план.

В ходе осмотра территории местные специалисты поделились своим видением проекта. В числе обязательных новшеств: установка сцены, огораживание подхода к воде, расширение детской площадки.

Встречи студентов со специалистами администрации теперь будут проходить регулярно. Помимо работы над концепцией развития парка «Оккервиль», в планах дипломные проекты благоустройства дворовых территорий в поселке Янино.