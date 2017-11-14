В Доме культуры им. Чекалова поселка им. Морозова в рамках X Международного фольклорного фестиваля «Интерфолк в России» 12 ноября состоялся большой концерт «Народы в творчестве едины!» Со своей народной музыкой, песнями, танцами и обрядами российских зрителей познакомили фольклорная группа «Les Coraules» (Швейцария), ансамбль народной музыки «Лимбрант» (Бельгия), эквадорский фольклорный балет Вирджинии Росэро (Эквадор), а также морозовские творческие коллективы – ансамбль русской песни «Горница», детский фольклорный ансамбль «Егоза», фольклорный ансамбль «Талан».

Семь лет назад в морозовском Доме культуры впервые выступили иностранные фольклорные коллективы. С тех пор здесь побывало немало артистов из самых разных уголков планеты.

Артистам из Эквадора удалось создать у зрителей настроение праздника – таким яркими, карнавальными и красочными были их выступления. Эквадорский фольклорный балет Вирджинии Росэро был основан ещё в 1967 году и за годы своего существования успел стать участником и лауреатом международных фестивалей. Теперь и наши зрители смогли увидеть самобытные народные песни, танцы и обряды эквадорцев.

Ансамбль народной музыки «Лимбрант» из Бельгии подарил зрителям прекрасные инструментальные композиции, составленные на основе бельгийских народных песен и фламандской музыки.

Фольклорный коллектив из Швейцарии в этом году отметил своё 70-летие. А морозовские коллективы не только подготовили к фестивалю новые яркие концертные номера, но и встретили зарубежных гостей на сцене хлебом-солью в духе традиционного русского гостеприимства.

По завершении концерта прямо на сцене состоялась фотосессия: творческие коллективы из разных стран с удовольствием пообщались друг с другом, обменялись мнениями о фестивале и, конечно, сделали многочисленные фото на память.

Ольга ТОНКИХ

Фото автора

