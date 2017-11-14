Награждение победителей Всероссийского ежегодного конкурса «Подари дерево», которое в Год экологии проходит под эгидой Всероссийского общества охраны природы, прошло 8 ноября в торгово-развлекательном комплексе «Охта-Молл». В этом году победителями по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стали учащиеся 7-А класса Бугровской школы во главе с классным руководителем Яной Тиликиной.

Ребята вместе с родителями и педагогами разработали и представили в электронном виде проект ландшафтного дизайна пришкольного участка, который по достоинству оценило жюри. В результате кубок за лучший проект был торжественно передан участникам конкурса. Теперь ребята смогут претворить свой проект в жизнь. За счет общества охраны природы им привезут те растения, которые они хотели бы видеть у себя во дворе школы. Уже посажено семь красивых туй. Остальные деревья посадят весной.

Марина РУДЕНКО