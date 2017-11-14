Администрация МО «Город Всеволожск» переехала в новое здание торгового центра по адресу: Всеволожский проспект, дом 14. На втором этаже разместились финансово-экономический и общий отделы, юридическая служба. Там же ведет прием и. о. главы администрации Маргарита Фролова.

Администрация МО «Город Всеволожск» работает ежедневно с 9 до 18 часов (в пятницу до 17 часов) с перерывом на обед с 13 до 13.45.

Телефоны администрации:

43-521 – и. о. главы;

43-522 – финансово-экономический отдел;

43-523 – общий отдел.

Фото Антона ЛЯПИНА