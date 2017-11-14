Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства объявил о проведении ежегодного конкурса «Бизнес, развивающий регион», в котором могут принять участие представители малого и среднего бизнеса. Мероприятие проводится Ленинградской областной торгово-промышленной палаты под патронатом правительства Ленинградской области.

Задача конкурса – выявление наиболее успешно работающих в Ленинградской области организаций и предприятий, деятельность которых благоприятно сказалась на социально-экономическом развитии региона.

Предприятия и организации промышленного комплекса, пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства, строительной индустрии и строительного комплекса могут участвовать в следующих номинациях: импортозамещение; разработка и(или) внедрение инноваций; природоохранная деятельность и ресурсосбережение; реализация социальных программ; успешная инвестиционная деятельность; лучший экспортер года.

Для организаций, работающих в сфере услуг, предлагаются такие номинации, как успешный стартап и динамичное развитие.

В декабре 2017 года состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса в рамках Зимней Ассамблеи бизнес-сообщества Ленинградской области. Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются до 29 ноября 2017 года.