В администрации Всеволожского района пройдет день правовой помощи детям

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября в 14.00 в актовом зале администрации Всеволожского района по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 будут проводиться консультации.

Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» сообщает о том, что будут рассмотрены вопросы:

- защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- принятия на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью);

- предоставления социального обслуживания несовершеннолетним, в том числе детям-инвалидам.