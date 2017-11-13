Ключи от новой квартиры вручили педагогу Кузьмоловской школы № 1 Екатерине Богдан. В импровизированной церемонии передачи ключей приняли участие глава Кузьмоловского поселения Виктор Воронин и председатель комитета по образованию администрации Всеволожского района Ирина Федоренко.

Счастливая обладательница квартиры, Екатерина Богдан, всего второй год преподает английский язык в Кузьмоловской школе. После окончания института в городе Мурманске вместе с семьей она переехала в Ленинградскую область, где спустя немного времени стала участницей специальной программы по обеспечению служебным жильем педагогов и медиков. Однокомнатная квартира площадью 34 квадратных метра предоставлена семье в рамках реализации этой социальной программы.

– Мне до сих пор не верится, что у нас теперь отдельная квартира, – поделилась радостью Екатерина Богдан. – Конечно, многое нужно еще сделать – установить сантехнику, провести чистовую отделку, но самое главное у нас уже есть – это стены и крыша над головой.

С начала года уже 16 педагогов Всеволожского района получили ключи от служебного жилья.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА