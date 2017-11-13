Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский 10 ноября с рабочей поездкой посетил Лесколовское сельское поселение. Глава районной администрации осмотрел новое помещение в деревне Хиттолово, где в скором времени откроются опорный пункт полиции и амбулатория, и провел встречу с местными жителями. Во встрече также приняла участие глава Всеволожского района Ольга Ковальчук.

У жителей накопилось немало вопросов к руководству, правда, большинство из них касались работы местных властей. Людей интересовали проблемы, связанные с недостаточным освещением, уборкой и вывозом мусора, обеспечением безопасности, медицинским обслуживанием, проведением капитального ремонта, и многие другие вопросы.

– Считаю такие встречи нужными и полезными для составления мнения о ситуации в поселении и действиях местной администрации, – отметил Андрей Низовский. – Формат открытого и честного диалога будет продолжен.

Подробный отчет о встрече главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского с жителями Лесколовского сельского поселения читайте в ближайшем выпуске газеты «Всеволожские вести».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА