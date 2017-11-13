В течение октября впервые во Всеволожском районе проходил конкурс иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами детей». В нем принимали участие дети от 5 до 16 лет. Лучшие работы были выставлены для всеобщего обозрения в КДЦ «Южный». Здесь же 11 ноября прошла церемония награждения.

Все участники конкурса получили дипломы и наборы карандашей, а дети, занявшие призовые места, были награждены денежными сертификатами. После этого состоялось чаепитие в кафе.

Предварительно детям были предложены русские народные, корейские, татарские, марийские, дагестанские, китайские сказки и была поставлена задача – отразить в рисунках национальное своеобразие: например, нарисовать героя сказки в народном костюме.

– Межнациональные отношения нужно гармонизировать начиная со школы, – сообщила главный специалист по межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Алла Асотова. – Когда маленькие дети пропускают через себя сказки соседних народов, им легче представить, как воспитывали в семьях детей других национальностей.

Планируется, что теперь такой конкурс будет проходить ежегодно. Организаторами выступили Совет по межнациональному сотрудничеству при администрации Всеволожского района и Дом дружбы Всеволожского района при содействии КДЦ «Южный».

Людмила ОДНОБОКОВА

На фото: иллюстрация к китайской народной сказке «Нефритовый император и 12 животных» Марии Конышевой (12 лет)