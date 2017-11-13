Дети из студии «Люди и куклы» побывали на Урале
Во Дворце творчества Всеволожского района 10 ноября состоялась пресс-конференция воспитанников театральной студии «Люди и куклы». Им выпала удивительная возможность отправиться в экскурсионный тур «Урал – опорный край России». В минувшую пятницу ребята собрались, чтобы рассказать о своих впечатлениях.
С 27 по 29 октября дети путешествовали по Уралу – за это время они успели посетить Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхнюю Пышму, Нижние Таволги и Невьянск.
Тур «Урал – опорный край России» реализуется в рамках президентской программы. Победители конкурсов и олимпиад, а также просто активные и деятельные ребята отправились в увлекательную поездку. Дети из студии «Люди и куклы» получили такой шанс благодаря своей активной творческой деятельности, их было решено вознаградить за старания и таланты.
Почетным гостем мероприятия стала начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета по образованию администрации Всеволожского района Татьяна Мальцева. Послушать рассказ о поездке пришли педагоги дворца, родители и друзья воспитанников.
На открытии пресс-конференции выступил директор Дворца творчества Александр Моржинский. Он отметил, что воспитанники дворца впервые приняли участие в таком проекте. Александр Тихонович выразил радость, что эта увлекательная поездка состоялась.
Екатерина КОРОЛЕВА