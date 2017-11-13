Во Дворце творчества Всеволожского района 10 ноября состоялась пресс-конференция воспитанников театральной студии «Люди и куклы». Им выпала удивительная возможность отправиться в экскурсионный тур «Урал – опорный край России». В минувшую пятницу ребята собрались, чтобы рассказать о своих впечатлениях.

С 27 по 29 октября дети путешествовали по Уралу – за это время они успели посетить Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхнюю Пышму, Нижние Таволги и Невьянск.

Тур «Урал – опорный край России» реализуется в рамках президентской программы. Победители конкурсов и олимпиад, а также просто активные и деятельные ребята отправились в увлекательную поездку. Дети из студии «Люди и куклы» получили такой шанс благодаря своей активной творческой деятельности, их было решено вознаградить за старания и таланты.

Почетным гостем мероприятия стала начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета по образованию администрации Всеволожского района Татьяна Мальцева. Послушать рассказ о поездке пришли педагоги дворца, родители и друзья воспитанников.

На открытии пресс-конференции выступил директор Дворца творчества Александр Моржинский. Он отметил, что воспитанники дворца впервые приняли участие в таком проекте. Александр Тихонович выразил радость, что эта увлекательная поездка состоялась.

Екатерина КОРОЛЕВА