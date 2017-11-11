Молодёжь Всеволожского района укрепляет «галактическое» сотрудничество

Семь команд из Всеволожского района объединил Слёт детских и молодёжных общественных объединений «Галактика», посвящённый 90-летию Ленинградской области.

– Цель слёта – формирование гражданской активности, поддержка деятельности молодёжных объединений, а также развитие творческого потенциала, – говорит главный специалист отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям Всеволожского района Лилия Хватцева. – Благодаря таким мероприятиям ребята знакомятся с историей страны, узнают много нового. Учитывая то, что в нынешнем году наш регион отмечает 90-летие, на тематических площадках учащимся расскажут о городах воинской славы Ленинградской области, народах, которые здесь проживают.

– Наша команда «Юный друг полиции» каждый год принимает участие в слёте, – рассказывает руководитель кружка Школы № 2 г. Всеволожска Сауле Игошина. – Наше объединение проводит много мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди подростков, пропагандирует уважительное отношение к законам РФ. Такие мероприятия сближают ребят. Здесь они не только получают новые знания, но и поддержку в реализации своих идей и проектов. У нас замечательная молодёжь – честная, любознательная, отзывчивая.

По словам ребят, такие мероприятия помогают не только приобретать новые знания и навыки, заявлять о своих идеях и проектах, но и, что не маловажно, заводить новые знакомства, находить новых друзей.

Ирэн ОВСЕПЯН

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