Житель микрорайона Новое Девяткино Никита Браварский разочаровавшись в Стокгольме, написал гневный пост в социальной сети о разрухе и грязи на улицах столицы Швеции. Не доволен Никита и общим показателем бедности населения, а также огромным количеством мигрантов и бездомных.

«Возвратиться в Девяткино из Стокгольма, как оказаться в раю. Серьёзно. Динамичный пригород Санкт-Петербурга с его проблемами не идёт ни в какое сравнение с разрухой одной из «богатейших» столиц Европы. Бедность, грязь, безработица и тысячи мигрантов повсюду. За неделю я устал подавать монеты в 5–10 крон и сигареты шведским аборигенам. Король больше не в силах помочь своим подданным. Многие шведы лишены своих квартир/домов и спят в походных мешках прямо на улице», – пишет Никита в сообществе ВКонтакте «Девяткино Online», прикрепляя несколько показательных снимков.

Пост Никиты Браварского возмутил многих жителей микрорайона Новое Девяткино. Они недоумевают, как автор блога забыл об очевидных проблемах пригородных микрорайонов, которые уже не первый год стараются решить чиновники всех рангов.

Наверное, такому ходу мыслей девяткинца подивились бы и лауреаты престижной Нобелевской премии, которая ежегодно вручается в Стокгольме. Ведь многие гении, приезжая сюда за солидной наградой, не раз отмечали, что столица Швеции занимает верхние позиции в рейтинге городов мира, самых комфортных для жизни.

Ирэн ОВСЕПЯН