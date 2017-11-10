В четверг, 16 ноября, на мемориале «Румболовская гора» состоится церемония перезахоронения лётчика, заместителя командира эскадрильи 26 истребительного авиаполка ПВО, старшего лейтенанта Геннадия Иосифовича Беликова.

Он родился в 1913 году в селе Муханово Ивановской области, погиб 19 июля 1942 года в районе посёлка Горская (сейчас это Курортный район Санкт-Петербурга). По желанию его дочери – жительницы города Всеволожска Ирины Геннадьевны Беликовой – он будет захоронен во Всеволожске.

Геннадий Иосифович Беликов был однополчанином Героев Советского Союза А.Т. Севастьянова (погиб в 1942 году в районе посёлка Рахья), Д.Е. Оскаленко (погиб в 1942 году в районе деревни Манушкино Всеволожского района), В.А. Мациевича (до конца войны служил в полку, защищавшем Ленинград). Его полк во время войны базировался на аэродромах «Углово» и «Горская». Самолёт МИГ-3, на котором летал Г.И. Беликов, и останки лётчика были обнаружены в районе Горской 15 июля 2017 года отрядом специального поиска «Крылья Родины».

Церемония перезахоронения начнется в 12.00.

Людмила ОДНОБОКОВА