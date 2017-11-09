Массовая застройка Западного Мурино будет остановлена

Об этом сегодня заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с жителями проблемных новостроек.

– Массового строительства многоэтажек на территории между Буграми и Мурино не будет, у нас свой план развития этих территорий, – сообщил Александр Дрозденко.

– Это касается только тех объектов, в которых нет участников долевого строительства, – отметил губернатор. – Безусловно, это может привести к социальному взрыву, который станет причиной ещё больших проблем, чем пробки в Мурино. Однако новые объекты на этих участках строиться больше не будут.