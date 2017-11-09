Сегодня у жителей пригородных с Петербургом районов много набивших оскомину проблем. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать Совет инициативных групп, который поможет определить правительству болевые точки.

– Сегодня у нас четыре зоны напряжения, – отметил губернатор. – Это – Мурино, Новое Девяткино, Кудрово и Бугры. Запретить строительство новых домов мы не можем. Ведь строительный сектор стабильно платит налоги, от которых зависит бюджет региона. Однако мы более избирательно будем относиться, предоставляя разрешения на строительство от застройщиков. Они не только будут обязаны решить проблему строительства социальных объектов, но и рекреационных зон.

Ирэн ОВСЕПЯН