В связи с аварийными ремонтными работами на подающем трубопроводе в простенке тепловой камеры ТК-7 т/м Ново-Девяткино с 09.00 9 ноября до 09.00 10 ноября будет прекращена циркуляция теплоносителя от ТК-4 т/м Ново-Девяткино с отключением теплоснабжения зданий по следующим адресам:

Дер. Новое Девяткино:

Дома №№ 49, 51, 53, 55, 57, 61, 75-А (корп. 1–15 и ЦТП); дома №№ 3а, б, 6, 8 по ул. Озерной; дома №№ 2, 4, 6 по ул. Лесной; дома №№ 5б, 58 по ул. Главной; дома №№ 1, 3 по ул. Энергетиков;

д. 8 по ул. Лесной (МДОБУ д/с №1);

д. 4 по ул. Энергетиков (поликлиника);

д. 101 (ООО «Адамант» – Девяткино); д. 37а (ИП Бугадзе, кафе); д. 4 по ул. Озерной (ООО «Мираж).

Пос. Мурино:

по ул. Оборонной: №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 36, 45, 47, 53, 55, 51/1 лит. А; коттеджи, дома 13–15, 17, 19, 21, 23а, 25-27;

д. 16 по ул. Оборонной (МДОБУ д/с № 61);

по ул. Оборонной, д. 2, корп. 1 (ООО «Инвест», ТБК); д. 51 (здания МЧС: лит. 3 КТП, лит. Ц, Ц1, лит. В административное здание, лит. Ж КПП, кинологический центр, казарма, склад лит. Ш, овощехранилище, лит. Б ИПЛ, штаб); д. 49 (почта).

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, о завершении работ будет сообщено дополнительно, при отсутствии или выходе из строя узлов учета ограничение теплоснабжения будет учтено в начислениях за тепловую энергию.