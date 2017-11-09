Администрация Всеволожского района оперативно отреагировала на ЧП у мемориала «Сад памяти», посвященного жертвам авиакатастрофы над Синаем. Вандалы украли 6 из 25 елей, которые были посажены в память о погибших детях.

– Кто-то скажет, что пара молодых ёлочек – пустяк, – написал глава районной администрации Андрей Низовский на своей странице в социальной сети. – Стащили, похулиганили. Но это – преступление и позор! Безусловно, мы посадим новые деревья и организуем усиленный контроль за мемориалом. Но невозможно выставить пост охраны у каждого дерева. Памятники должны охранять сами люди! Мы никогда не будем обносить наши святыни глухим забором. Потому что они – для большинства нормальных людей, которые чтят память и с уважением относятся к святыням. А вандалов, надеюсь, найдут!

Мемориал «Сад памяти» – это коридор из плит, на которых высечены имена и даты рождения погибших. Между плитами, в центре памятника, установлены металлические трубы. Они будут издавать гул во время ветра, напоминая всем живущим о страшной трагедии.

Ирэн ОВСЕПЯН