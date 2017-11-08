Юлия Коган и группа «Пилот» станут хедлайнерами рок-фестиваля в Кузьмоловском

XIII фестиваль «Классная площадь-2017» пройдет в ближайшие выходные в Кузьмоловском доме культуры. Участники рок-фестиваля – любительские молодежные группы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов РФ различных рок-направлений, независимо от уровня исполнения. Возраст участников от 14 до 35 лет.

Фестиваль откроется 11 ноября в 12.30 концертом Юлии Коган. Выпускница театральной академии на Моховой, Юлия Коган известна как экс-солистка группы «Ленинград». Но уже с 2014 года она делает сольную музыкальную карьеру. В 16.20 начнутся конкурсные выступления рок-групп, отобранных на первом туре.

Конкурсная программа проводится по номинациям: Гран-при. Rock-Master 2017 (Лучшая группа по мнению жюри вне зависимости от стиля, жанра и направления); Heavy-day Puncher – группа, особенно ярко проявившая себя в «тяжелых» стилях; Classic Rock Leader – группа, особенно ярко проявившая себя в «классических» и/или нетяжелых стилях рок-музыки.

Во второй день, 12 ноября, состоится гала-концерт с участием гостей мероприятия, а также награждение победителей. Хедлайнером фестиваля в этом году станет рок-группа «Пилот». В январе 2017-го группа отметила свое двадцатилетие. В дискографии команды – 15 студийных и концертных альбомов. Начало концерта в 20.00.