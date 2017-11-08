30 миллионов рублей было выделено на реконструкцию очистных сооружений в поселке имени Свердлова за счет средств местного бюджета. В результате проведенных работ, теперь из кранов потребителей течет чистая вода, соответствующая установленным требованиям.

– Система водоочистных сооружений в поселке им. Свердлова была построена в начале 60-х, – рассказывает директор МУ КП «Свердловские коммунальные системы» Леонид Тасоев. – С годами число потребителей увеличивалось. Уже в 1983 году было принято решение о реконструкции очистных сооружений для увеличения проектной производительности, но с распадом СССР осуществить задуманное не удалось. И вот сейчас, наконец, реконструировали этот важный объект, который снабжает 11 650 потребителей качественной питьевой водой. Благодаря реконструкции вода проходит двухступенчатую систему очистки и только потом подается потребителям.

На днях на водоочистных сооружениях побывали глава Всеволожской администрации Андрей Низовский, директор областного «Водоканала», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев, руководители поселения, они оценили результат долгой работы и были впечатлены.

Любопытная деталь: делегацию встречал маленький черный щенок – будущий охранник объекта.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА