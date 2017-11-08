В Ново-Девяткинской школе № 1 состоялась презентация книги учителя русского языка и литературы Алексея Дунева. На обложку вынесено название одного из рассказов – «Синяя борода кентавра». В сборник вошли стихи и рассказы разных лет, посвященные родной школе. На презентации выступили член Союза российских писателей Гумер Каримов, писатель-краевед Владимир Кудрявцев, директор школы Галина Мартыновская и другие.

Кандидат филологических наук Алексей Дунев работает доцентом кафедры русского языка Педагогического университета им. А.И. Герцена. Но со школой, несмотря на предельную занятость, не порывает. Это уже вторая книга Алесей Дунева – три года назад он выпустил книгу стихов. Некоторые из них увидели свет на страницах газеты «Всеволожские вести». Два стихотворения опубликованы недавно в сборнике «Родники духовности», в который вошли произведения участников поэтического конкурса, посвященного 90-летию Ленинградской области.

О школе как «пространстве открытой речи» рассуждает филолог Алексей Дунев в эссе «Непознанные слова». В этом свободном повествовании меткие наблюдения за живой разговорной речью учеников и учителей. В сборник вошли «Педагогические письма» – рассуждения на важные темы: почему учитель уходит из школы? В какую школу отдать ребенка? Как избежать педагогических ошибок? И, конечно, большое место в книге занимают стихи: это и посвящения коллегам, и гимн родной школе, и лирические размышления о профессии учителя.

Иллюстрации к сборнику Алексея Дунева нарисовала его ученица Анна Ашина. Свою книгу автор передал в школьную библиотеку.

Нина УСТИЧЕВА

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