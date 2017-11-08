Проблемы с инженерным обеспечением новостроек в микрорайоне Южный обсудили 7 ноября в администрации Всеволожского района. В дискуссии принимали участие глава района Андрей Низовский, генеральный директор ОАО «Всеволожские тепловые сети» Андрей Партянский, главный инвестор проекта Николай Пасяда, городские депутаты, представители инициативной группы дольщиков. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал Андрей Низовский.

Отметим, что на недавней встрече с участием вице-губернатора правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина возмущенные дольщики рассказывали о том, что ключи от квартир должны были получить в прошлом году, но долгожданное новоселье затянулось. Сейчас сроки сдачи объектов затягиваются из-за того, что дома не подключены к водо- и теплоснабжению.

– Нынешнее совещание – важный шаг, от которого зависит, как скоро дольщики новостроек въедут в квартиры, – написал Андрей Низовский. – Сейчас компания «Главстройкомплекс» занимается согласованием отдельных пунктов трехстороннего договора на приобретение объемов воды для корпусов 4.1, 6.1, 6.6 ЖК «Радужный». Теплоснабжение домов для строительных нужд будет обеспечено после погашения задолженности компанией «ГСК» перед ресурсоснабжающей организацией. Руководитель компании-застройщика пообещал оплатить задолженность и даже внести аванс в размере миллиона рублей.

Недавно начальник департамента государственного строительного надзора Денис Горбунов проинформировал дольщиков, что в областном комитете Гостехнадзора держат руку на пульсе и следят за ходом работ на проблемных объектах. Итоговая проверка в 2016-м выявила ряд нарушений, по которым были вынесены соответствующие предписания. «После того как строительство будет завершено и к нам поступит извещение от застройщика, наши специалисты сразу выедут на место, оценят реальную ситуацию и вынесут решение», – проинформировал чиновник.

Нынешнее совещание в администрации поможет устранить недочеты и все-таки приблизить сроки сдачи проблемных объектов. А пока дольщики задаются вопросом: «Когда долгожданное новоселье?»

Ирэн ОВСЕПЯН