Районный Совет ветеранов провел 6 ноября во Всеволожском ЦКД торжественное заседание, посвящённое 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

В начале мероприятия был показан документальный фильм о событиях тех лет. Собравшихся поздравили пионеры. Вел собрание председатель Совета ветеранов Анатолий Калашников. Выступили с приветствиями председатель Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов и председатель областной ветеранской организации Юрий Голохвастов.

Основной доклад о роли Октябрьской революции в истории страны сделал член совета ветеранов микрорайона Котово Поле Павел Кушнир. Татьяна Куликова, помощник депутата ЗакСа Саяда Алиева, Клавдия Базаркина, представитель КПРФ, Виктор Харичев, генерал пограничных войск, поздравили земляков с юбилейной исторической датой. А в завершение мероприятия состоялся концерт областного оркестра народных инструментов «Метелица» под руководством заслуженного артиста РФ Игоря Тонина.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА