В ночь с 4 на 5 ноября по всей стране прошла Всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». Мероприятия проходили на различных культурных площадках: в музеях, театрах, выставочных залах, библиотеках и на открытых пространствах. Город Всеволожск тоже принял участие в акции.

В Культурно-досуговом центре «Южный» состоялся спектакль-концерт заслуженного артиста России Николая Соловьёва. Весь вечер в исполнении артиста звучали песни Владимира Высоцкого.

Выступление Николая Соловьёва произвело большое впечатление на публику, и благодарные зрители оставили множество отзывов о концерте. А песню «Кони привередливые» попросили исполнить на бис.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА