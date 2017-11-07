По легендарному маршруту Владимира Ленина из Выборга в Петроград к 100-летию Октябрьской революции проехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В записанном правительством 47-го региона видео можно увидеть, как губернатор побывал в конспиративной квартире в Выборге, где укрывался вождь мирового пролетариата, поехал на ж/д вокзал, в кассе которого приобрел билет на поезд в 18.45 до станции Удельная. В поездке губернатор выступил в качестве гида-экскурсовода, который рассказал много интересного.

– Ленин понимал, если он станет медлить, это может привести большевиков к катастрофе, – отметил губернатор. – Поэтому он рискнул, и все поставил на карту. До того как сесть на поезд из Выборга до станции Удельная, вождь пролетариата несколько недель укрывался у своего друга, сотрудника газеты «Труд», и был очень неприхотлив и прост в общении. Именно здесь, в Выборге, Владимир Ильич написал одну из главных своих работ «Удержат ли большевики государственную власть?». В книге он говорил о своих надеждах на бескровную революцию. В самом начале так и получилось. Революцию поддержали все – рабочие, крестьяне, офицеры, интеллигенция. Но, к сожалению, когда начали делить имущество, досталось всем – и капиталисту, и простому лавочнику, и простым трудягам.

В конце экскурсии Александр Дрозденко побывал на конспиративной квартире Ленина в Петрограде, на улице Сердобольной, дом 1. С этого дома начался отсчет Октябрьской революции, которая через 17 дней спустя изменила весь ход мировой истории.

Видео опубликовано на канале Александра Дрозденко в социальной сети https://www.youtube.com/watch?v=o6QklS2OH-s

Ирэн ОВСЕПЯН