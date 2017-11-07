Автомобильная дорога к новостройкам позволит ввести многоквартирные дома в эксплуатацию.

Улица Голландская в Янино превратится из временной строительной дороги в современную городскую магистраль с полосами отвода, дренажом, освещением в 2018 году. Однако уже до конца текущего года будет произведен капитальный ремонт существующей проезжей части, который позволит автомобилистам без труда проезжать к новостройкам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Строительными работами на объекте займется Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области. Профинансируют обновление улицы строительные компании ЦДС, КВС, Ленстройтрест, заключившие соглашения с дирекцией. Сдача в эксплуатацию автомобильного проезда позволит обеспечить своевременное заселение новостроек, которые возводятся этими застройщиками.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко запретил комитету Госстройнадзора Ленинградской области выдавать положительные заключения о вводе в эксплуатацию жилых домов, не обеспеченных объектами социальной и транспортной инфраструктурой.

Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области была создана в мае 2017 года. Организация занимается строительством детских садов, школ, созданием объектов дорожной и инженерной инфраструктуры в кварталах массовой жилой застройки. Дирекция также контролирует завершение строительства «проблемных» объектов. В случае неисполнения инвестором обязательств по достройке жилого дома учреждение вправе через дочернюю структуру самостоятельно завершить возведение объекта и передать квартиры дольщикам.