День народного единства объединил всеволожцев

В субботу, 4 ноября, в КДЦ «Южный» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства. В празднике принимали участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук, глава районной администрации Андрей Низовский и другие почётные гости. Собравшимся напомнили об истоках этого нового для России праздника, корни которого уходят в глубину веков – смутное время.

– Российский народ благодаря своему единству сумел сохранить государственность и отстоять независимость, – отметил в своём выступлении губернатор Александр Дрозденко. – История начала XVII века повторилась в конце 1990-ых, страна погрузилась в неопределённость. Но ситуация изменилась. Жизнь постепенно стала налаживаться. Безусловно, нет предела к совершенству, и необходимо стремиться к большему. Однако уже сегодня в Ленинградкой области самые низкие показатели по безработице, в регионе построили много социальных объектов. Отмечу, что в течение будущих пяти лет ежегодные инвестиции на развитие социальной сферы составят 10 миллиардов рублей.

– В единстве наша сила, – отметила в своём выступлении Ольга Ковальчук. – Мы вместе, рука об руку – русские, белорусы, татары и представители других национальностей – победили врага в Великую Отечественную войну. Вместе мы всегда сможем защитить Россию от бед.

– Сегодня в России проживают люди разных национальностей, – отметил Андрей Низовский. – В летопись российской истории записаны подвиги великой и многонациональной державы. В многообразии – наша уникальность.

Как отметила главный специалист по межнациональным отношениям районной администрации Алла Асотова, Всеволожский район – один из самых крупных муниципальных районов в России, в котором дружно проживают представители разных национальностей.

– Очень символично, что в этот значимый в истории нашей Родины день всеволожцев приехал поздравить губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, – подытожила она.

В ходе праздника Александр Дрозденко вручил заслуженным жителям Всеволожского района памятные знаки «90 лет Ленинградской области». К награждению были представлены жители района, которые свои трудом, общественно-политической, духовной, культурной деятельностью, способствовали социально-экономическому развитию Ленинградской области. Памятные знаки вручили главе МО «Всеволожский муниципальный район» Ольге Ковальчук, главному редактору газеты «Всеволожские вести» Вере Тумановой, руководителю шахматно-шашечного клуба «Марс» Всеволожского ЦКД Елене Быстряковой, врачу-терапевту дневного пребывания ЛО «Сертоловская городская больница» Валентине Климовой, заведующей амбулаторией «Лесколово», врачу-дерматологу ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница» Наталье Поповой.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА