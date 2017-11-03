Сушите весла: В Ленобласти закрывается сезон навигации

Предстоящие выходные станут последними перед закрытием навигации. В настоящее время готовится проект распоряжения губернатора Ленинградской области, и ориентировочно с 10 ноября будет закрыта навигация для всех маломерных судов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области. В праздничные дни сотрудники ГИМС будут патрулировать водные объекты и береговую линию региона, проводить профилактические беседы с рыбаками, пресекать попытки судовождения в нетрезвом виде.

– Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам будут ежедневно проводить патрулирование на 23 катерах и 10 автомобилях, – сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Геннадий Корсунов.