На 30 сложных вопросов Большого этнографического диктанта, который прошел в КДЦ «Южный» во Всеволожске, попытались ответить 45 жителей района. Еще 15 человек ответили на вопросы в онлайн-формате. Всего открылось 2500 площадок в России и за рубежом. В России акция проводится во второй раз. В прошлом году в ней приняли участие 90 тысяч человек.

– Я с радостью приняла участие в этом замечательном мероприятии, – после диктанта поделилась впечатлениями глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун. – Вопросы были интересными и грамотными и даже на первый взгляд легкими. Однако, когда надо выбрать из четырех вариантов лишь один, иногда возникают сомнения. Сложнее всего было выбрать правильные ответы, касающиеся иудаизма и буддизма. Проще всего было отвечать на вопросы о нашем регионе. Думаю, это хороший урок, чтобы проверить себя, свои знания и сделать определенные выводы.

– Эта международная просветительская акция реализуется по инициативе Федерального агентства по делам национальностей России, – информирует главный специалист по межнациональным отношениям районной администрации Алла Асотова. – Вопросы, безусловно, достаточно непростые и требуют глубоких знаний. Было бы отлично, если бы после таких мероприятий россияне постарались больше внимания уделять изучению своей истории, а также узнавали о тех, кто живет рядом.

Ирэн ОВСЕПЯН