Сертоловская общеобразовательная школа № 2 отпраздновала приятное событие: 2 октября там открылся новый стадион с искусственным покрытием, построенный на средства из бюджета Всеволожского района.

Радость с учениками и педагогами разделили почетные гости: руководители представительной и исполнительной власти Всеволожского района Ольга Ковальчук и Андрей Низовский, председатель комитета по образованию Ирина Федоренко, депутат Законодательного собрания Ленинградской области по Сертоловскому округу Александр Верниковский, руководители муниципальной власти Сергей Коломыцев и Юрий Ходько и др.

Открывая школьный стадион, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский выразил надежду, что эта спортивная площадка позволит ученикам достичь больших успехов в спорте. Стадион будет использоваться не только во время школьных уроков, но и во внеучебное время – для занятий футболом, волейболом, баскетболом. Там есть необходимое оборудование: мини-футбольные ворота, сетки. Такие площадки в зоне проживания детей и подростков, подчеркнул глава администрации, очень нужны – они поднимают спортивный дух и учат добиваться успехов.

После окончания торжественной церемонии на стадионе состоялся футбольный матч.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА