День народного единства, который отмечается 4 ноября, объединит представителей разных национальностей, проживающих в Ленинградской области. В 47-м регионе пройдут выставки-ярмарки, патриотические акции, экскурсии, спортивные соревнования и другие интересные мероприятия. Насыщенную праздничную программу готовит для всеволожцев районная администрация.

Согласно данным последней переписи населения сегодня в России проживают представители 193 национальности. О проблемах и их решении в сфере межнациональных отношений рассказала президент Гильдии межэтнической журналистики, новый член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Маргарита Лянге.

– Сегодня часто вспоминают о том, что в советские времена у нас проблема межнациональных отношений решалась административным путём. Было много разных институтов, которые занимались этими вопросами, и существовала устойчивая общественная ситуация. Сейчас мы живём в разных концах некогда одной страны, каждый в своей норке. Связи рвутся, у нас очень большая проблема с коммуникацией, мы практически не слышим друг друга…

– В бытность СССР на межэтническое взаимодействие тратились огромные деньги. В те годы не было профильных ведомств по делам национальностей, но зато в руках власти были сосредоточены рычаги влияния. Проявлялось это практически во всех сферах. К примеру, в Советской армии служили ребята разных национальностей, которые благодаря этому получали практические знания о разных народах большой страны.

Так повелось, что обычно новобранцев не оставляли в родном регионе, а отправляли далеко-далеко от места проживания. Вот командировали служить призывника с Кавказа на Дальний Восток, а он по дороге успел познакомиться с однополчанами разных национальностей, по месту службы узнал много нового и интересного о традициях региона. Кроме того, многие высококвалифицированные специалисты отправлялись работать в самые дальние уголки страны, где знакомились с новой культурой и бытом. Это и было национальной политикой, на которую не жалели денег.

– Мы привыкли к тому, что коренные и малочисленные народы у нас бедные и несчастные. Так ли это?

– Нет, не так. Вот есть замечательный народ на Сахалине – ульта. Всего представителей этой народности 600 человек. У многомиллионной аудитории читателей может вызвать сочувствие то, что народность сокращается и исчезает. Однако на самом деле численность этого этноса всегда была такой. Отмечу, что, согласно последним данным переписи населения, малочисленные народы прибавляют больше, чем регионы, которые принято считать благополучными в демографическом плане.

– А какова роль журналистики в стране, где проживает 193 национальности?

– Опыт нашей страны складывался тысячелетиями. Этническая культура наших народов – эта бездонная история – в разных видах влияет на людей. Заметьте: когда мы провожаем гостей, даём им гостинец на дорожку. Это дань старинной традиции доли. Когда ты приходишь в дом, тебе полагается свой кусочек пирога. Пирога в большом смысле. В представлении всех народов – есть доля, которая положена каждому. И пока человек её имеет, он находится под охраной высших сил того дома, в который пришёл. Отсюда слово «обездолить» – значит отнять долю. Большинство из нас даже не знают, откуда пошла эта традиция, но мы продолжаем давать гостю в дорогу гостинцы. Наша жизнь пронизана традициями предков. В информационном пространстве мы можем узнать друг о друге много важного и интересного.

В России уже давно сложилось мультикультурное общество. Этот путь – самый продуктивный, и в этом смысле мы оказываемся, что называется, впереди планеты всей. Надо, чтобы нам было друг с другом не страшно, а страшно интересно. Чтобы люди научились гордиться собой, своими традициями, своей непохожестью, спокойно относились к этническому многообразию вокруг, тогда будет стабильность в обществе.

Ирэн ОВСЕПЯН