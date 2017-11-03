Население города Сертолово за счет новостроек быстро увеличивается, а значит, возрастает нагрузка на существующие медицинские учреждения. Решить эту проблему позволит открытое 2 ноября новое детское поликлиническое отделение.

В приспособленном двухэтажном здании, где прежде размещался детский сад, была проведена реконструкция, полностью обновились внутренние пространства, построен переход к зданию взрослой поликлиники. Таким образом, создан единый поликлинический комплекс с общим двориком в итальянском стиле, фонтаном, туевой аллеей, газоном и скамейками, с крытой колясочной.

В детской поликлинике имеется всё необходимое для оказания квалифицированной медицинской помощи маленьким пациентам: оснащенные кабинеты разного профиля, хорошие врачи. Для того чтобы малыши не боялись людей в белых халатах, здесь созданы все условия: яркие интерьеры, игровые уголки. Для удобства посетителей всё пространство поликлиники разделено на зоны.

Главный врач Сертоловской больницы, доктор медицинских наук Евгений Костюшов реализовал в детской поликлинике свою концепцию, в соответствии с которой медицинское учреждение должно нести и важную образовательную функцию. Тематические стенды, книжные стеллажи, цитаты-обращения – всё это служит благородной цели образования и просвещения как детей, так и их родителей.

По мнению многочисленных гостей, приглашенных на открытие новой детской поликлиники, всё в этом здании сделано с большой душевной теплотой, с заботой о маленьких пациентах. Этот момент подчеркнул в своем выступлении и заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

С открытием детской поликлиники поздравили сертоловчан и коллектив медиков глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Верниковский и другие официальные лица.

Напомним, в структуру Сертоловской городской больницы входят, кроме взрослой и детских поликлиник, стоматологическое отделение, отделение дневного стационара, отделение скорой медицинской помощи, офис врача общей практики в микрорайоне Черная Речка.

Фото Антона ЛЯПИНА