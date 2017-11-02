В мире преступных страстей

В ближайшую пятницу выйдет очередной выпуск нашей рубрики «Крим-факт».

Читатели смогут погрузиться в мир криминальной хроники – узнать о новом дерзком нападении преступной группы, вооруженной пистолетом, на стройку в Мурино, в результате чего были похищены дорогостоящие электроинструменты; о циничной краже у пенсионерки из Янино военных наград ее мужа и золотых сережек лже-«соцработниками»; о жестоком отношении жителя Нового Девяткино к своей подруге. Также поклонников рубрики ожидает сообщение о побеге молодого заключенного из колонии-поселения в Борисовой Гриве, решившего, видимо, отметить свой день рождения на воле; информация об ограблении автосалона, в результате которого менеджер, придя утром на работу, не досчитался трех дорогих автомобилей, и многое другое.