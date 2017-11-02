В 47-м регионе упростят передачу недостроев новому инвестору. С такой инициативой выступило правительство Ленинградской области. Об этом на совещании по актуальным проблемам строительного комплекса сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

Отметим, что за первое полугодие 2017 года областные застройщики ввели в эксплуатацию 2 млн кв. метров жилья. Рынок быстро пошел в рост не благодаря дешевой ипотеке, а за счет появления множества жилых «коробок» на границе города и области. Правда, девелоперы не всегда укладываются в сроки, что приводит к появлению обманутых дольщиков. С 2012 года усилиями властей Ленинградской области были введены в эксплуатацию более 15 проблемных домов, квартиры получили свыше 2,5 тыс. человек.

– Областное правительство предлагает пересмотреть сроки передачи незавершенных жилых комплексов дольщикам, – отметил Михаил Москвин. – Уже разработана соответствующая схема, согласно которой необходимо внести изменения в федеральный закон, в котором четко очерчены временные рамки. Предлагается изменить сроки передачи объекта дольщикам. Если девелопер просрочил договор более чем на один год, он обязан в течение пяти дней обратиться к дольщикам с предложением о создании ЖСК и передаче такому кооперативу прав на земельный участок и объект незавершенного строительства.

Таким образом, по мнению Михаила Москвина, вводится принцип поэтапного финансирования стройки со счета, на котором хранятся деньги дольщиков. Этот механизм позволит передать дольщикам не только недострой, но и все оставшиеся на счетах средства.

В случае невыполнения этого требования застройщик подлежит принудительной ликвидации по заявлению уполномоченного органа власти субъекта РФ. Предложение областного правительства рассмотрят на ближайшем заседании Законодательного собрания Ленинградской области, после чего предполагается направить проект в Госдуму РФ.

Ирэн ОВСЕПЯН